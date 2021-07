Var på ferie i Rauma da telefonen om positivt testsvar kom

Nyheter

– Vi hadde et par tilfeller av koronasmitta i Rauma i begynnelsen av forrige uke. Det var snakk om to fullvaksinerte turister som oppholdt seg i Rauma. Den ene fikk beskjed mens de var her, om at koronatesten som var tatt i Ullensaker før de kom hit, var positiv, forteller kommuneoverlege i Rauma, Jon Sverre Aursand.