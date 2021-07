Testet tur med elsykkel: - Vi bor i et postkort!

Nyheter

Odd Inge Farkvam hos Måna camping har satt de to splitter nye doningene klare. En testvinner av en elhybridsykkel står fullada og oppstilt til hver av oss to i et testteam som har invitert oss sjøl til å prøve en tur. En innflytter, Ane, som aldri har vært i Måndalen før og en frilansjournalist med kun ett minutts el-sykkelerfaring fra før må sies å utgjøre en god kombinasjon for å prøve «Den storslagne fjordturen» som ruta er kalt i elsykkelguiden som nylig er trykket opp som et ledd i prosjektet hele 15 reiselivsaktører har gått sammen om.