Disse eiendommene byttet eiere i mai og juni

Nyheter

Disse eiendommene har skiftet eier

Gnr 170, bnr 17 er overdratt fra Magnhild Hunnes til Arne Hunnes, Lars Erling Hunnes og Ottar Hunnes (30.06.2021)

Overdragelsen omfatter også Dalsetvegen 33 (Gnr 175, bnr 3)

Romsdalsvegen 9786 (Gnr 21, bnr 8) er solgt for kr 1.050.000 fra Geir Arve Olsen til Christer Stangenes (28.06.2021)

Gnr 92, bnr 30, seksjon 3 er solgt for kr 2.000.000 fra Vegard Hjelden til Torbjørn Hjelden (25.06.2021)

Lybergsviksvegen 25 (Gnr 181, bnr 17) er solgt for kr 1.150.000 fra Ingebjørg Jenny Hagen til Oddrun Irene Korsan Sæbø (24.06.2021)

Salget omfatter også Gnr 181, bnr 41

Isterdalsvegen 69 (Gnr 20, bnr 12) er solgt for kr 2.150.000 fra Ingrid Jørgensen til Odin Johan Authen Falch og Vilde Larsen Nordhaug (23.06.2021)

Gnr 114, bnr 30 er solgt for kr 220.000 fra Espen Sørli og Linda-S Wærås Smiseth til Roger Moen og Wenche Vold Moen (22.06.2021)

Hovdevegen 76 (Gnr 109, bnr 13) er solgt for kr 2.350.000 fra Arvid Hovde, Jarle Hovde, Karin Hovde og Sylvia Andersen til Anna Karine Svare og Magne Svare (22.06.2021) Salget omfatter også Hovdevegen 76 (Gnr 109, bnr 18)

Teglverkvegen 1 (Gnr 27, bnr 279) er overdratt fra Magne Sandløkk til Eva Sandløkk og Heidi Sandløkk (22.06.2021)

Gnr 38, bnr 14, fnr 1 er solgt for kr 350.000 fra Wenche Jacobsen til Ole Tommy Ødegård og Yvonne Wold (21.06.2021)

Paulineplassen 8 (Gnr 43, bnr 198) er solgt for kr 4.750.000 fra Lisbet Bang H Riecke til Guro Ringen og Leif Rune Rabben (21.06.2021)

Salget omfatter også Gnr 43, bnr 412

Elvebakken 7 B (Gnr 27, bnr 341) er solgt for kr 2.700.000 fra Anny Lyngheim og Nils Ove Lyngheim til Ida Susann Ingebrigtsen (21.06.2021)

Vollsetvegen 14 (Gnr 112, bnr 24) er solgt for kr 675.000 fra Raymond Lund Hovde til Siv Kjersti S Framgard (18.06.2021) Salget omfatter også Gnr 112, bnr 83. Salget omfatter også Gnr 112, bnr 202

Bolstadbakken 14 (Gnr 43, bnr 148) er solgt for kr 1.600.000 fra Grete Jakobsen Ravn til Atle Romstad og Marita Brakstad (18.06.2021)

Knutstien 1 (Gnr 43, bnr 531) er solgt for kr 2.600.000 fra Per Ottar Lindseth til Isabelle L Lorentzen og Tom Aleksander Lorentzen (18.06.2021)

Skarvegen 319 (Gnr 114, bnr 9) er overdratt for kr 2.300.000 fra Ann Helen Bruaset og Robert Rye til Anne Mari Aure Bruaset og Håvard Bruaset (16.06.2021)

Bruasetvegen 175 (Gnr 113, bnr 22) er overdratt for kr 2.300.000 fra Håvard Bruaset til Ann Helen Bruaset og Robert Rye (16.06.2021)

Isterdalsvegen 166 (Gnr 9, bnr 9) er solgt for kr 2.732.000 fra Per Einar Langseth og Åshild H Morsund Langseth til Børge Torvik og Gunn Mari Langseth (16.06.2021)

Andel av Skarvegen 325 (Gnr 118, bnr 4) er solgt for kr 700.000 fra David Kjærvik, Erik Antonio Kjærvik og Svenn Iver Bøe til Hildegunn Bøe (14.06.2021)

Gnr 116, bnr 12 er overdratt fra Eldbjørg Bøe til David Kjærvik, Erik Antonio Kjærvik, Hildegunn Bøe og Svenn Iver Bøe (14.06.2021)

Overdragelsen omfatter også Skarvegen 325 (Gnr 118, bnr 4)

Gnr 163, bnr 78 er solgt for kr 619.500 fra Oddvar Sandnes til Einar Stenholm (11.06.2021)

Veøyvegen 1 (Gnr 159, bnr 84) er solgt for kr 2.750.000 fra Kjellrun Orten Fugelsnes til Mette-Kristin Øverbø (10.06.2021)

Brauta 38 (Gnr 43, bnr 131) er overdratt fra Willy Olsen til Eva Terese Aune Olsen (09.06.2021)

Berg-Erikstien 8 (Gnr 43, bnr 313) er overdratt fra Solveig Grønvik til John Sigmund Grønvik og Randi Irene Grønvik (08.06.2021)

Overdragelsen omfatter også Morkavegen 47 (Gnr 152, bnr 4)

Andel av Berg-Erikstien 8 (Gnr 43, bnr 313) er overdratt fra John Sigmund Grønvik til Randi Irene Grønvik (08.06.2021)

Gnr 163, bnr 66 er solgt for kr 1.250.000 fra Joar Svein Olsen og Margrethe Johanne Mørch til Liselotte Johanna Roosen (07.06.2021)

Isfjordsvegen 26 (Gnr 26, bnr 85) er overdratt fra Idar Andreas Brevik til Oddrun Brevik Fredriksen og Solveig Irene Brevik (07.06.2021)

Andel av Gnr 155, bnr 34 er overdratt for kr 150.000 fra Siw-Malin Bye til Henrik Iversen (04.06.2021)

Sørsidevegen 789 (Gnr 95, bnr 11) er solgt for kr 1.700.000 fra Olav Hagen til Jonas Frøyshov (04.06.2021)

Skreddervegen 19 (Gnr 43, bnr 190) er overdratt fra Betzy Morstøl til Gerd Bodhild Søvik og Odd Leiv Morstøl (03.06.2021)

Overdragelsen omfatter også Gnr 43, bnr 528

Gamle Romsdalsvegen 300 (Gnr 24, bnr 19) er solgt for kr 2.200.000 fra Anne Margrethe U Staurset og Fredrik Ulla Staurset til Cilla Lyng Hyldig og Jimmy Jensen Steg (03.06.2021)

Harbakken 9 (Gnr 43, bnr 177) er solgt for kr 2.310.000 fra Isabelle L Lorentzen og Tom Aleksander Lorentzen til Marte Natalie Malmedal og Robert Malmedal (03.06.2021)

Gnr 133, bnr 53 er solgt for kr 3.260.000 fra Bjarne Stafseth til Elsa Siqveland (02.06.2021)

Ringgata 28 C (Gnr 26, bnr 163, seksjon 2) er solgt for kr 3.300.000 fra Bente Skei Goodwin, Linda Skei, Tove Haukeberg og Wenche Heen til Andreas Hjertviksten og Oddny Hjertviksten (01.06.2021)

Ringgata 28 C (Gnr 26, bnr 163, seksjon 2) er overdratt fra Astrid Pauline Skei til Bente Skei Goodwin, Linda Skei, Tove Haukeberg og Wenche Heen (01.06.2021)

Gnr 136, bnr 2, fnr 3 er overdratt fra Astri Stokke til Kari Stokke (27.05.2021)

Havnegata 6 (Gnr 27, bnr 228) er overdratt for kr 890.000 fra Vollan 18 As til Hol Lars As (26.05.2021)

Andel av Tingbakken 1 (Gnr 27, bnr 97) er solgt for kr 600.000 fra Hilma K Musikka Hattrem til Rune Weiby (20.05.2021)

Paulineplassen 3 (Gnr 43, bnr 165) er solgt for kr 2.300.000 fra Annbjørg Muscari-Moldsvor, Arild Moldsvor, Even Inge Moldsvor, Jostein Moldsvor og Øystein Moldsvor til Asgeir Rusti (20.05.2021)

Paulineplassen 3 (Gnr 43, bnr 165) er overdratt fra Johan Moldsvor til Annbjørg Muscari-Moldsvor, Arild Moldsvor, Even Inge Moldsvor, Jostein Moldsvor og Øystein Moldsvor (20.05.2021)

Kolstadgata 9 (Gnr 2, bnr 37) er solgt for kr 1.890.000 fra Martin Simonsen og Mette Belinda Simonsen til Agnieszka Marta Burek og Kajetan Wlodzimierz Burek (19.05.2021)

Gamle Romsdalsvegen 45 (Gnr 27, bnr 46) er overdratt fra Alf Roger Staurset til Bjørg Eva Staurset (18.05.2021)

Hovdevegen 76 (Gnr 109, bnr 13) er overdratt fra Jon Hovde til Arvid Hovde, Jarle Hovde, Karin Hovde og Sylvia Andersen (18.05.2021)

Overdragelsen omfatter også Hovdevegen 76 (Gnr 109, bnr 18)

Romsdalsvegen 5949 (Gnr 80, bnr 2) er solgt for kr 1.300.000 fra Per Ove Kleiven til Astrid Bolstad og Børge Gjeldvik (11.05.2021)

Myrvegen 3 (Gnr 3, bnr 193) er solgt for kr 3.500.000 fra Christer Stangenes og Therese Tetlie til Ove Michal Berild og Stine Nordby (06.05.2021)

Gamle Åfarnesveg 191 (Gnr 159, bnr 119) er solgt for kr 1.400.000 fra Janne Arnhild Rustad til Herjeskjæret As (05.05.2021)

Andel av Gamle Romsdalsvegen 3 (Gnr 26, bnr 48) er overdratt for kr 1.500.000 fra Raymond Stenseth Sandvold til Monika Stenseth (05.05.2021)

Søvikvegen 95 (Gnr 108, bnr 13) er overdratt for kr 2.000.000 fra Trond Hovde til Joakim Hovde (04.05.2021)

Berg-Erikstien 3 (Gnr 43, bnr 323) er solgt for kr 2.400.000 fra Bjørn Ove Moa, Bård Moa, Johnny Mork, Jørn Tore Moa og Mona Mork til Elin Stubsjøen Martinsen (04.05.2021)

Gnr 132, bnr 23 er overdratt fra Torgeir Næss til Jorunn Kilskar Næss (03.05.2021)

Teglverkvegen 2 B (Gnr 27, bnr 631) er overdratt fra Torgeir Næss til Jorunn Kilskar Næss (03.05.2021)