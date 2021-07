Nyheter

Vi vet ikke helt når bygda Rødven ble til, men at det har bosatt seg folk der helt siden jernalderen, det vet vi. I dag er Rødven ei livskraftig bygd, med en helt egen sjarm og stemning. Nede ved fjorden står det et helt spesielt kulturminne, som historisk strekker seg tilbake, kanskje like lenge som bosettingene.