Framsnakk: – Jeg har blitt litt hekta på via ferrata

– Hva er det første du skal gjøre når koronaen er over?

– Godt spørsmål, jeg savner konserter, men det ser jo ut til at det blir litt mer av de nå framover. Det hadde også vært deilig å reise utenlands igjen uten å være redd for å måtte sitte i karantene.

– Hvem imponerer deg?

– Det er nok mammaen min. Hun er et supermenneske som stiller som barnevakt, ordner, organiserer, fungerer som gartner og snekrer. Hun var også med på å klatre via ferrata nå i sommer! Hun er ei superbestemor for masse småtroll, og nå er hun sørpå og passer tvillinger for søstra mi.

– Hva er det beste med å bo i Rauma?

– Det er nok turmulighetene og naturen her. Alt er jo rett utenfor stuedøra. Jeg hadde egentlig aldri trodd at jeg skulle si det, men det har blitt mye tur i det siste. Også er det jo det at man har nærhet til både familie og venner.

– Hvor går årets sommerferie?

– Den går til til Kristiansand Dyrepark. Jeg, venninna mi, og barna har leid et hus nede i Vennesla, og skal bruke dagene på å kose oss i parken. Vi skal også innom Oslo en tur.

– Hvor er ditt favorittsted i Rauma?

– Det er nok enten hjemme eller i via ferrataen akkurat nå. Jeg har blitt litt hekta på via ferrata. Jeg har ikke tatt begge rutene enda, men har vært to ganger i den korteste. Jeg kommer til å ta den vanskelige etter hvert, så gjenstår det bare å se om mamma vil være med.