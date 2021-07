Bane Nor: Det kan smelle på planovergangene i sommer

Nyheter

Pål Buset, som jobber med holdningsskapende arbeid i Bane Nor, frykter at det kan smelle på planovergangene i sommer. Det er mange som ikke tenker over hvilken fare persontog, godstog og arbeidstog kan utgjøre for ferierende på hjul.

– Toget kan verken bråbremse eller svinge unna. Det kommer fort, og noen tog er nesten lydløse. Du må være våken og oppmerksom når du skal krysse en planovergang, sier Buset.

For å unngå ulykker ved planovergangene anbefaler han å ha god sikt. En må heller ikke bli stående i kø midt i skinnegangen når bommene går ned eller når toget kommer.

– I tillegg må du holde avstand til bilen foran. Du må komme deg helt over sporområdet når det er klart, sier han.

Tidligere denne uken mistet en voksen og to barn livet i en togpåkjørsel ved Hässleholm i Skåne sør i Sverige. Et tog kjørte på de tre i en hastighet på 180 kilometer i timen.

