Kvinner måtte ha hjelp ned fra fjellet

(rbnett.no) Hovedredningssentralen før Sør-Norge meldte på Twitter klokka 19.23 at to kvinner måtte ha hjelp til å komme ned etter en tur til fjellet Snortungen som ligger 1198 meter over havet ovenfor Isfjorden sentrum. Kvinnene meldte at de sto skårfast, det vil si at de ikke kom verken opp eller ned uten hjelp. Frivillige ble sendt ut får å hjelpe kvinnene ned. Det var dårlig sikt med tåke i området, melder HRS Sør-Norge. Politiet i Møre og Romsdal koordinerte det videre hjelpearbeidet.

Satt i kveldssola

Like før klokka 22 kunne operasjonsleder Tor-André Gram Franck i politiet i Møre og Romsdal melde at mannskaper fra Røde Kors hadde kommet fram til kvinnene.

– De to var i god behold og satt i sola over skydekket. De blir nå fulgt ned fra fjellet, sier Gram Franck til Rbnett.

– Gjorde alt rett

Han sier det var to fjellvante kvinner som var på tur, og at situasjonen aldri var dramatisk. Han sier de gjorde alt riktig ved å be om hjelp.

– De ble usikre på vegen i tåka, og da gjorde de det som er lurest å gjøre i slike situasjoner, nemlig å holde seg i ro og be om hjelp. Da går man seg ikke videre vill, noe som gjør jobben lettere for hjelpemannskapene, sier Tor-André Gram Franck.





Denne saka ble først publisert hos Romsdals Budstikke.