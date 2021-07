Ti personer barket sammen på Åndalsnes

Nyheter

Politiet forteller på Twitter natt til søndag at det har vært en tildragelse mellom flere personer. Ti personer skal ha barket sammen Åndalsnes sentrum.

- To personer skal ha fått skader i en hånd, de to ble fraktet til Molde for en sjekk. Gjerningspersonene er kjent. Forholdet blir fulgt opp over helgen, skriver politiet.