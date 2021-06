Nyheter

– Det har jo vært treninger jevnt helt siden da, med bra trykk og veldig bra oppmøte. Det har vært ivrige unger, sier Levi Bårdsnes Mikalsen (46).

– Det har pøset ned. Det har nesten ikke vært fravær fra trening. Det er fantastisk selv med så mye usikkerhet om når de kan begynne å spille kamp og slik, fortsetter Per Atle Lie (53).





Godt samhold

– For mange betyr det veldig mye. Det er jo ikke bare fotballen som har vært nedstengt, andre idretter har jo også det. Det har betydd mye å ha dette å gå til, sier Levi.

– Det er jo en kameratgjeng der mange er sammen på fritida og det sosiale er veldig viktig. Det er en fin tone og alle kan være med hverandre. En utrolig flott gjeng, forteller Per Atle.

Lovende seriestart

Med 4–0 seier mot Træff og 19–1 i målforskjell til nå har ÅIF sitt G19 lag en god seriestart. Med tre strake seire ligger ÅIF godt an.

– Vi hadde jo ett håp om å begynne i juni. Vi har jo hatt to bortekamper siden vi ikke fikk lov å spille i Rauma, Det er ikke så lett å forstå, men vi tenkte at vi får jo spille, det er det viktigste. Så da sto vi med to seire der og seier mot Træff som er full pott. Det er jo artig å teste seg med det beste laget, forteller Per Atle.

Selv om det er sommer ligger de ikke lavt, og kjører treninger med dem som er hjemme.

– Det er jo start igjen i august, Det blir tettere med kamper da, sier Levi.

– Mange av disse er også med på A-laget og vi har heldigvis en stor stall. De trenger vi til høsten, for noen drar i militæret og noen spiller på A-laget, sier Per Atle.

– Vi har jo lagt opp til ganske mange kamper på høsten så det er bare å holde trykket, fortsetter han.

– Vi kjører A-lag og junior på trening sammen i ferien. Det er jo alltid folk borte men da blir vi så mange at i vil klare å holde trykket og kvalitet oppe, sier Per Atle.

Motivert ungdom

De forteller at ungdommene har vært motiverte i hele koronaperioden.

– Det har vært bra tykk hele tida, skikkelig imponerende, sier Levi.

– Vi har jo hatt noen runder med A-laget og juniorgjengen der vi har snakket litt om hvordan det er. Men de har vært utrolig positive og bare ventet på at det skal åpne opp fotballen igjen, sier Per Atle.

– Så klart så har de sett fram til kamp, Det e jo det som teller med fotballen. Bare trene i åtte måneder blir litt

slapt etterhvert, men det trykket som er på trening og det engasjementet er like stort hver gang de møter opp, forteller Levi.

– Å det at vi slår ett lag som er såpass godt som Træff har nok noe med trykket som har vært i vinter og i sommer på trening, sier Per Atle.

– Det Træff-laget her er en god motstander så det er en veldig bra prestasjon. Træff så ikke så bra ut i dag, men det er jo vår fortjeneste. ÅIF jobber veldig godt samlet og det betaler seg, fortsetter Levi.

Hele Rauma samlet

– Vi er folk fra alle bygdene stort sett, sier Per Atle.

– Vi har folk fra Åfarnes til Måndalen så det er jo hele kommunen, utdjuper Levi

– Det er jo ett samarbeidslag på junior og selv om de fleste står i ÅIF så er de fra alle bygde, sier Per Atle.

– Mange snakker om at vi skulle hatt ett Rauma-lag. Dette er jo hele Rauma som er på lagene i denne aldersgruppa, forteller Levi.

– De som er på disse lagene er jo kompiser og går på samme skole så de tenker ikke over om de kalles ÅIF eller Rauma. Det viktigste for de er jo å være sammen, trene og spille fotball, sier Per Atle.

– De som er fotballinteressert og driver med idrett kommer jo hit. Det er jo faste tider i uka og det er jo ett holdepunkt som du sier. Det er mange som ser fram til hver trening. Det er viktige tilbud dette, forteller Levi.