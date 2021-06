Lovende meldinger

Nyheter

Dette skal ha vært den til da tørste leiren, med nær 6000 deltakere. I jubileumsboka Femti år for norske gutter står det: «Landsleiren i Åndalsnes i 1928 under mottoet «Mot toppen» - lå riktignok like under «Toppen» (Romsdalshorn), men den var det få som så, da hele leiren nærmest druknet i regn. (...) Siste natten bød på en veritabel storm som tok med seg adskillige telt. Men guttene viste hva speiderhumør vil si, og tok det hele som en utfordring og en lek.»