I fjor ble venninnene intervjua i lokalavisa. Da skrev vi at de to allerede hadde fått én kunde, bare to dager etter annonseringa om at de stelte graver. Nå, knapt ett år etter, har de elleve kunder som har slått til på årets sommertilbud, som består av at jentene kjøper inn blomster, planter disse, luker og vanner gjennom sommermånedene.