Åndalsnes Avis er blitt kontaktet av en gondolgjest som mener stien opp fra Fjellstasjonen til Ottarbu er uforsvarlig, særlig for eldre mennesker. Vedkommende forteller at flere har måttet får hjelp til å komme seg ned og at stien er glatt, har løse steiner, og kjettinger som er satt for lavt.