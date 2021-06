Nyheter

Eske Vangsgaard gjorde for alvor Isfjording av seg da han kom flyttende hit for rundt femten år siden. Til daglig jobber han på Rauma Videregående, men når han ikke er der tar han seg titt og ofte en tur ut på fjorden for å fiske. Denne helgen var det en helt spesiell fangst han fikk på kroken.