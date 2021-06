Et skikkelig flisespikkeri

Nyheter

Juliane er 37 år, og jobber nå som veileder på Vågalt, som ganske nylig har åpnet i samarbeid med Astero. På videregående gikk hun tegning, form og farge i Kristiansund, og etter hun flyttet hjem igjen så har hun fortsatt med denne interessen på privaten.

– Jeg liker å holde på med forskjellig. Jeg både maler og lager møbler selv.

Hele huset bærer preg av at det er noen med stor interiørinteresse som bor der. Det er en blanding av kreativitet, gjenbruk, nytt og gammelt som er smeltet sammen i en stilfull kombinasjon. Det hvite murhuset stikker seg også ut blant naboenes trekledde hus.

– Jeg er ikke så sikker på historien til huset, men det ble tegnet av en arkitekt og oppført rundt 1947. Tidligere ble det vel kalt Ugelvikhuset.

Historiske fliser

Nå har hun sittet på gulvet i timesvis hver kveld i en måneds tid for å male gulvet i gangen i et helt spesielt mønster

– Jeg har sett på slike historiske fliser, og kunne gjerne tenke meg og hatt det i gangen. Det er ganske dyrt, så da tenkte jeg «søren heller», og satte bare i gang for å male de selv.

– Hvordan fikk du det til?

– Jeg er selvlært, og fant mye informasjon på internett. Jeg fikk laget meg en sjablong på Astero etter at jeg fant et mønster jeg likte veldig godt. Jeg så litt på youtube for å se hvilke teknikker andre har brukt, men de hadde jo noen spesielle pensler som jeg ikke har, så da kom jeg fram til at slike små sminkesvamper fungerte veldig godt.

– Er flisene nye?

– Det her er gamle fliser som jeg rett og slett bare har rulla tre strøk over med bomullsfarge, også har jeg lagt farge oppå. Det var litt spontant. Når jeg finner noe jeg vil gjøre, så bare gjør jeg det. Hvis det hadde gått dårlig, så kunne jeg jo bare rulla over for å begynne på nytt.

Tålmodighetsarbeid

Juliane forteller at det var et tidkrevende arbeid som krevde tålmodighet.

– Når man har barn og dyr så må man jo ta det på kveldstid. Jeg liker helst å gjøre ting ferdig når jeg først begynner, så det å måtte vente etter hvert punkt for å tørke før jeg kunne legge på sjablongen igjen for å bygge videre, var utfordrende.

– Hva var mest morsomt i prosessen?

– Det er nok sluttresultatet. Det er jo veldig slitsomt å sitte på gulvet med bøyd rygg tre timer hver kveld. Men når jeg ser enden på det, så kjenner jeg at jeg gleder meg til å bli ferdig.