Naturvennlig trosopplæring

Nyheter

– Nå er det snart sommer, og da er det ikke så mye som skjer i kirken med tanke på trosopplæring og barneaktiviteter, så dette var jo noe vi hadde kapasitet til å gjøre. Jeg tenkte at det var veldig fint å koble det opp mot turboturer, for det er jo mange som har lyst til å gå disse turboturene slik at de kan få en premie på slutten av sesongen.