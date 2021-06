Nyheter

Lars Kavli har søkt Rauma kommune om dispensasjon for gjeldende arealformål i reguleringsplan for å kunne lage parkeringsplasser. Området han ønsker å opparbeide til parkeringsplasser er et ubrukt område nederst i Grandbakken, inn mot Gamle Romsdalsveg. Det er et ønske om innkjøring til området fra Grandbakken.