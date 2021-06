Nyheter

Det er en kjent sak at Rauma kommune har en stor mangel på boliger for tiden. Som Solveig Brøste Sletta i Nordveggen påpeker, har Rauma lykkes med å skaffe mange nye arbeidsplasser og blitt en attraktiv kommune, men hun synes det er leit at når suksessen kommer, har ikke kommunen noe sted å bosette folk.