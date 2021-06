Far og datter deler turmagi, nå mottar de en ny pris

Nyheter

«De har vist oss både små og store opplevelser, korte og lange turer – og hvordan naturen gjør at en får bedre tid sammen til å undre, le, gråte og mestre», heter det blant annet i begrunnelsen.

– Det er jo utrolig stas. Det er jo veldig mange inspirerende mennesker som har fått prisen før oss, som jeg virkelig ser opp til. Så jeg er virkelig ydmyk og beæret over å få prisen sammen med Mina, sier Alexander Read.

Sammen med dattera Mina (5), og av og til med resten av familien på fire, har de i flere år jaktet på de gode turopplevelsene, og nært og ekte formidlet dette i bloggen «Mina og meg» og i sosiale medier.

En enkel oppskrift

I 2019 fikk de prisen «Årets Villmarking». I år får de utmerkelsen «Årets fjellgeit» for å inspirere andre. Hva er hemmeligheten?

– Dra på tur! Det er så enkelt som det er vanskelig. Jeg har helt fra staren av ønsket å formidle det som skjer mellom oss på tur. Akkurat den stemmen føler jeg ikke har vært så tydelig og høg i friluftsverdenen, som ellers har bugnet over både av flotte turtips og bilder. Det høres kanskje litt rart ut, men det som skjer på tur – før vi kommer til den toppen eller til det vannet hvor vi skal sette opp det teltet, enten det er på en ekspedisjonstur over 500 km og to måneder, eller det er en dagstur – det er det som skjer undervegs vi drar på tur for. Det er der vi skaper vår turmagi, sier Alexander Read.

– Hvordan oppleve turmagi?

– Det er først og fremst nærheten mellom oss i møte med naturen. Naturen, og spesielt fjellet, er selvfølgelig veldig viktig for meg, og har alltid vært det. Jeg har en sterk motivasjon i å vise Mina denne flotte lekeplassen, samtidig som det nettopp er hva naturen fasiliterer – den er ekstremt god til å fasilitere de gode møtene med oss selv og hverandre. Det er der turmagien ligger, ikke nødvendigvis solskinnsdagene og de aller mest spektakulære naturopplevelser, men møtene mellom oss der oppe. Det er noe av grunnen til at vi får så mye oppmerksomhet. Og det prøver jeg å beskrive på en ektefølt og troverdig måte.

– Du forsøker å gi naturopplevelse et nytt innhold?

– Ja, det er nesten så jeg ikke tør å si det, for jeg setter naturen så høgt, men jeg snur det litt på hodet. Naturen spiller andrefiolin, så er menneskemøtene førstefiolin.

– Du har gitt Mina en fantastisk start i livet – det er få forunt å få noe slikt i gave…!?

– Jeg blir rørt når du sier det – det er så sammensatt og så enkelt samtidig. Det handler om verdivalg og hva Kristin og jeg sammen mener er viktig for Mina og lillesøstera Lilje Olava, og oss som familie. Jeg føler at det er en del av pakka dette – å være med å utruste Mina med en del verktøy gjør at hun blir et robust lite menneske. En del av turene våre er helt klart en dannelsesreise.

Løfter fram nærturene

I begrunnelsen fra juryen for «Årets Fjellgeit» heter det blant annet: «De inspirerer og viser at alt er mulig – og at turøyeblikkene ligger tilgjengelig for oss rett utenfor døra.» Og nettopp nærturene er viktig for Mina og Alexander:

– Det er flest hverdager, og for vår del handler det ikke bare om å jakte etter de lange, store turene, selv om de har en egen dimensjon og også er viktige. Men vel så viktig er hvordan vi klarer å bruke nærmiljø og naturen i en ellers hektisk hverdag – hvordan vi prioriterer det. Jeg tenkte litt på det her om dagen; asfalten har en fæl tendens til å klare å gripe fatt i oss, som gjør at selv korte turer kan utebli. Men vi finner også mye turmagi i nærmiljøet.

Ei drivkraft er å gi barna en solid ballast:

– Naturen, fjellet; jeg vet ikke om noen annen plass i hele verden hvor jeg har det bedre med meg selv. Og Mina og Lilje Olava må få lov å finne sitt friluftsliv og sin måte å møte naturen på. Jeg ønsker å tilgjengeliggjøre den for dem, og så får de finne sin form og omfang.

Delt ut siden 1999

«Mina og meg» er nå del av ei gjev liste «person eller en organisasjon som gjennom sitt engasjement har satt fokus på de positive sidene ved å ferdes i fjell og natur». Prisen har vært delt ut siden 1999, da Fjellfestivalen startet.

Alexander Read synes det er stas at de er på samme liste som store norske personligheter:

– Cecilie Skog, Arne Næss og Stein P. Aasheim må jo nevnes. Og Liv Arnesen, ikke minst. Og Cato Zahl Pedersen. Alle er på sine måter mennesker som jeg lar meg inspirere av, og som virkelig fortjener den prisen.

– Jeg nevnte for Mina at hun skulle få en pris til, hun fikk jo «Årets Villmarking» i 2019. Det med pris er ikke enkelt for en femåring å forstå. Hva er en pris? Jeg prøvde å bruke ordet premie og pokal. Men så måtte jeg forklare at det er ikke sikkert man får noe pokal. Hun fikk et par ski da vi vant «Årets Villmarking», men så sa jeg at det er ikke sikkert vi vinner ski – det er ikke sikkert vi får noen ting som helst. «Men hva er det vi vinner da?» Den var litt vanskelig, så sa jeg sa at «vi får den prisen her fordi du og jeg drar på turer sammen og skaper turmagi sammen». Da landet det litt mer. Og så synes hun det var veldig stas at Dronning Sonja har vunnet den prisen tidligere. Det var virkelig gjevt!

