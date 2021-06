«Formidler turglede og jakten på gode turøyeblikk på en nær og ekte måte»

Nyheter

I år går prisen til to personer som gjennom media, artikler, blogg og sosiale kanaler har formidlet turglede og jakten på gode turøyeblikk på en nær og ekte måte. Det de selv kaller turmagi. De har vist oss både små og store opplevelser, korte og lange turer – og hvordan naturen gjør at en får bedre tid sammen til å undre, le, gråte og mestre. De beviser at store ekspedisjoner er mulig selv med små barn. Og kanskje like viktig viser de at nærturene også er store opplevelser og gode arenaer for glede og mestring. Sammen vekker de både mosjonisten og eventyreren i oss. De inspirerer og viser at alt er mulig – og at turøyeblikkene ligger tilgjengelig for oss rett utenfor døra. Alexander Read og datteren Mina (5), «Mina og meg», er i aller høyeste grad fjellgeiter – og det er med stor glede at vi tildeler de prisen «Årets Fjellgeit 2021» i år.»

Far og datter deler turmagi, nå mottar de en ny pris Mina (5) og pappa Alexander Read er «Årets fjellgeit 2021». Gjennom media, artikler og på sin sosiale media konto @minaogmeg formidler far og datter turglede og turmagi.

Tidligere mottakere av årets fjellgeit: Vegard Ulvang, Børge Brende, Øystein Dahle, Cecilie Skog, Dronning Sonja, Arne Næss, Olav Thon, Stein P. Aasheim, Fri Flyt, Gudmund Skjeldal, Liv Arnesen, Cato Zahl Pedersen, Nils Faarlund, Odd Eliassen, Villmarksbarna, Fred Husøy, Sherpa-folket, Norske alpine redningsgrupper, Helene Ødven, Harvest.

Årets pris deles ut torsdag 8. juli. Dagen etter vil det også være mulig å bli med Mina og pappaen på tur.