Nyheter

Oddbjørn Vassli og Lars Olav Hustad var rådmannen og ordføreren i Rauma som sammen bestemte seg for å starte Romsdalen AS. På stiftelsesdagen 19. desember 2017 sto de med lua i hånda og ba lokale investorer bli med. Første kvelden fikk de tegnet aksjer for 800.000 kroner. En sum som var over all forventning, og som signaliserte lokal vilje og entusiasme for prosjektet.