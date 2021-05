Et riktig steg for Rauma

Nyheter

I morgen åpner Romsdalsgondolen. Det er en merkedag for Rauma-samfunnet, som nå har fått enda en turistattraksjon som reiselivet i hele fylket vil nyte godt av.

De første planene om gondol fra Åndalsnes sentrum til Aksla ble til for snart 60 år siden da selskapet Rauma Alpebane AS ble etablert i 1964. Allerede den gang var entusiasmen stor. Men til tross for optimisme: Tre ganger har det strandet da gondolplanene så ut til å bli realisert.

Men med det fjerde skal det skje: 57 år etter at ideen ble født, har det lyktes å lage en pendelbane. Den spektakulære utsikten fra toppen, der det også blir restaurant fra 2. juli, kommer til å lokke enda flere besøkende til Rauma og Møre og Romsdal. Vi er sikre på at enda flere vil gå Romsdalseggen, nettopp på grunn av muligheten for å ta gondolen ned. Eller kombinere gondol med Rampestreken eller Via ferrata. Og så gir den alle som ikke kan eller vil gå, mulighet til en stor naturopplevelse.

Det er en unik mulighet for vekst og utvikling som nå skapes på Åndalsnes. Det lille, intime og oppgraderte sentrumsområdet vil forhåpentligvis syde av liv fra tidlig om våren til seinhøsten. Og aktiviteten vil skape nye arbeidsplasser.

Men medaljen har også en bakside. Vi har med å si ja til gondolbanen bygd både mast, fjellstasjon og restaurant på ett av de mest populære fjella i Rauma. Kommersialiseringen og tilretteleggingen på Aksla står i kontrast til ønsket om å ta vare på naturen. Gondolen førte også til at Romsdalseggen ikke fikk status som Nasjonal turiststi, og med det gikk glipp av årlig statlig støtte. Det var en nedtur for «Verdens beste kommune for naturglade mennesker».

Åndalsnes Avis har på lederplass i desember 2019 argumentert for et ja til gondolen. Sjøl om vi også den gang pekte på at grunner til å si nei var usikkerheten den skaper for merkevaren Romsdalseggen, at prosjektet ikke er reversibelt og at skadene på naturen alltid er der, konkluderte vi med «gondolen og planene til investoren Longship gir muligheter for vekst som vi ikke kan si nei til». Det som har skjedd siden den gang har ikke svekket oss i trua på at dette er et riktig steg for Rauma.

Vi ønsker eieren Longship, med selskapene The Norwegian Travel Company AS og Romsdalen AS, lykke til med prosjektet. Vi glemmer ikke Menon-rapporten som viste at reiselivet kan gi Rauma og regionen 200 nye arbeidsplasser de neste ti åra. Vi håper satsingen som Romsdalen AS nå er i gang med kan bidra til en slik utvikling.