Nyheter

- Det er et såpass godt prosjekt at jeg skjønte at en dag ville det bli gjennomført. Men det som er helt fantastisk, er at jeg har anledning til å være med på at det skjer, smiler Erling Kjølseth (88 år), den siste formannen i det selskapet som først tok initiativ til gondol på Åndalsnes, Rauma Alpebane AS.