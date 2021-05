Møre-kommuner vil ha folkeavstemning om å bli en del av Trøndelag

Nyheter

Kristiansund, Smøla og Aure kommune vurderer å bryte med Møre, og bli en del av Trøndelag. I minst to av kommunene blir det trolig folkeavstemning.

Det har i lang tid vært snakk om at kommunene i Nordmøre hører like godt til i Trøndelag som i Møre og Romsdal. Nå kan det bli alvor av planene, melder Adresseavisen.

De tre kommunene er i gang med en utredning av et mulig fylkesbytte. I to av dem, Smøla og Aure, blir det trolig en folkeavstemning etter at resultatet fra utredningen er klar. Kristiansund vil ta stilling til folkeavstemning når utredningen er ferdig.

Fredag hadde ordførerne i de tre kommunene sitt første felles møte med Trøndelags fylkesordfører Tore O. Sandvik om saken.

– Vi tre kommunene har hatt mange møter sammen. Nå var det på tide å ta kontakt med Trøndelag både for å få diskutert noen sentrale spørsmål og fått noen konkrete tall på bordet, slik at vi får mest mulig fakta på bordet før vi bestemmer oss, sier Kristiansund-ordfører Kjell Neergaard (Ap) til Adressa.

