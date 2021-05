Han var den siste som hadde kontor på prestegården: - Fire barn og en ektefelle måtte gå på «tå hev»

Nyheter

Bjørn Rasmussen kommer fra Molde og flyttet til Åndalsnes i 1985 for å jobbe som sokneprest og prost i Grytten prestegjeld. Han var altså sokneprest i Grytten, som vil si Rauma kommune og prost for Indre Romsdal Prosti, som vil si at han hadde lederansvar for Nesset, Vestnes og Grytten prestegjeld.