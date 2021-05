Får færre vaksinedoser: – Vi er positive til å bidra i denne delen av dugnaden

Nyheter

Under kommunestyremøtet torsdag orienterte kommunedirektør Toril Hovdenak politikerne om status for koronavaksineringen. Så langt har de satt 2751 doser til sammen i kommunen. Torsdag er vaksinedag og de vil etter i dag ha satt 2949 doser. Det avhenger at alle som har blitt innkalt møter opp.