Leteaksjonen fortsetter med stor styrke - politiet ber folk om å sjekke sine eiendommer

Nyheter

Leteaksjonen etter den savnede mannen i 20-åra fortsetter lørdag. Politiet og hjelpemannskapene har base på Røde Kors-huset på Åndalsnes utover dagen. Det har blitt søkt gjennom ettermiddagen fredag og natt til lørdag, men foreløpig har ikke søket gitt resultater.

- Det vi har gjort til nå er et nokså omfattende finsøk i Åndalsnes sentrum, både på land og langs sjøkanten. Det som vi fortsetter med i dag er å utvide søket til å gjelde større deler av Åndalsnes sentrum, samt langs sjøsida. Det vil også være et søksområde fra Verma og nedover langs elva, forklarer innsatsleder Hans Kristian Lindgreen i politiet til Åndalsnes Avis like før klokka 10 lørdag formiddag.

Det søkes nå både til fots og fra lufta med helikopter:

- Vi søker med fire redningshunder og mellom 50 og 60 personer fra Røde Kors over hele fylket. Det kommer også en politihund som skal bistå i søket, i tillegg til det nye helikopteret av typen SAR Queen fra Ørlandet, som søker fra lufta.

#Åndalsnes: ifm søk etter savnet person, mannsperson i 20 årene, ber vi om at beboere i sentrumsområdet og Setnesmoen sjekker sine garasjer, boder ol. Har du tips/informasjon - ring 02800. — Politiet MøreRomsdal (@PolitiMRpd) May 15, 2021

Innsatslederen forteller at det er et omfattende søk, og at de forsøker å tenke vidt:

- Alle eventualiteter til stede fortsatt, sier han.

Søket foregår hovedsakelig sentralt på Åndalsnes.

- Ut fra det vi har av etterretningsopplysninger er det der vi prioriterer søket, sier han.

Fredag kveld opplyste politiet at de var bekymret for mannen. Det er de fortsatt:

- Vi er alltid bekymret når vi får melding om at en person er savnet. Vi har forholdsvis lite opplysninger når det gjelder det siste døgnet, med tanke på observasjoner, sier han.

Han forteller at de har fått inn noen tips, men at de fortsatt er svært interessert i tips og observasjoner fra publikum:

- Vi oppfordrer folk til å gå igjennom sine respektive eiendommer, og søke i redskapsboder, garasjer, kjellere og liknende. Hvis folk finner noe som de ikke selv eier, så er vi veldig interessert i å høre om det, sier Lundgreen.

Dette gjelder spesielt folk i sentrumsområdet og Setnesmoen.

Politiet ber om å bli kontaktet på tlf. 02800 om noen har opplysninger. Den savnede mannen er i 20-åra, 1,75 meter høg, har mellomblondt hår og skjegg og er ganske tynn.