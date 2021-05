Onrail-rekord mandag kveld: – Det aller første helt fulle godstoget!

Nyheter

I sin tredje driftsuke på Raumabanen kan Henning Aandal og hans team i Onrail juble.

– I kveld gikk det aller første helt fulle godstoget ut fra stasjonen på Åndalsnes, sier han fornøyd over telefon. .

– Så dere har fått enda flere kunder?

– Ja, vi signerer nye avtaler, der kunder vil bruke oss ved behov, nesten annenhver dag. Men det er ikke det samme som at det vil bli fulle tog hver dag, men dette gir håp for fremtiden, sier Aandal og presiserer at det er dette de har sagt hele tiden.

– Da vi startet opp, lovet vi at vi ville ha enkelte fulle avganger. Og det har vi nå – for aller første gang.

Med som lokfører på dette første fulle toget, er Per Ivar Berntsen. Han er Aandals medgründer i Onrail og også driftssjef. Vi treffer han under forberedelsene til kveldens tur, gående langs det vel 1.290 meters lange godstoget som står klart til avgang.

– Ja, hva føler du nå?

– Jeg føler vel ikke så veldig mye etter å ha kjørt lok siden 1995. Det er jo hyggelig at det er fullt tog. Det viktigste nå er å ha nok drivkraft, smiler han.

Onrail har tre faste lokførere, men av og til stepper han og to andre, inn.

– Det er 12 vogner på toget, med fire konteinere på hver vogn. Det blir 48 konteinere. Det er vel det loket her klarer å trekke opp Raumabanen, sier han.

Loket er et 3.900 hestekrefters diesel lok som de har leid inn.

– Det vi hadde, fikk problemer, så vi måtte sette det på verksted, forteller han.

Med bånn gass bruker dieselloket 45 liter diesel per kilometer.

– Det er ikke så gærent når man deler på antall konteinere (les lastebiler) toget frakter, sier han.

Berntsen skal kjøre til Dombås, der et annet lok og en annen lokfører tar over. Selv skal han til Sarpsborg der han bor.