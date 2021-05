Hjortetelling er ikke bare tall – men også en stor naturopplevelse

Nyheter

Her sto det en hel flokk med hjort forleden dag, sier Ottar Rydjord idet vi farer forbi et jorde som ligger på oversiden av fv. 64. En fylkesveg som har vært åsted for mange hjortepåkjørsler de siste åra. Kanskje det området i kommunen som har flest hjort. Det skal vi muligens finne ut av i løpet av kvelden.