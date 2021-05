Følg 8. mai-markeringen på Åndalsnes direkte her fra klokka 10

Nyheter

8. mai 1945 er den dagen da tyske militære styrker kapitulerte. De hadde okkupert Norge siden 9. april 1940 og etter fem år med krig var freden kommet.

Frigjøringsdagen og veterandagen blir markert over hele landet 8. mai. I dag blir det markering av dagen ved bautaen ved Nebba.

På grunn av koronasituasjonen, vil det bli en digital markering. Det blir kransenedleggelse og taler ved bautaen. Distriktssjef for HV11, Knut Are Bakke deltar. Områdesjef for HV11, Anders Eide deltar også, sammen med ordfører Yvonne Wold. Arne Ottar Ødegård spiller trompet.

- På grunn av koronasituasjonen bes folk om å følge sendingen via stream framfor å møte opp, opplyser Rauma kommune på sine nettsider.

Markeringen vil starte klokka 10.