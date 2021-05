Jørn Inge Løvik vil ha uhildet vurdering av Romsdalsaksen: - Kan gå like fort som Møreaksen

- Jeg håper Nye Veier AS får bygge Ålesund-Molde, og at det foretas en uhildet utredning av Romsdalsaksen. Oppstart på Romsdalsaksen kan skje like fort som det var tenkt om Møreaksen, sier daglig leder Jørn Inge Løvik.