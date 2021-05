Frigir navnet på den omkomne

Nyheter

Det var Astrid Karin Herje Hollingsæter som ble funnet omkommet etter brannen i Eidsbygda mandag 26. april. Hun ble 77 år gammel.

Det opplyser lensmann i Rauma, Roar Mordal Hilde. Navnet frigis i samråd med de pårørende.

Meldingen om brannen kom inn til nødetatene klokka 16.20 forrige mandag. Snart kom beskjeden om at huset var overtent. To av de tre som bodde i huset ble gjort rede for etter kort tid, og de var ikke i huset da det begynte å brenne. Senere på kvelden gjorde brannvesenet funn av en omkommet person i huset.

Det er fortsatt for tidlig å si noe om hva som var årsaken til brannen, sier lensmannen.