Nyheter

REKO står for rettferdig konsum, og er en salg- og distribusjonsmodell for lokalprodusert mat. I Rauma drives REKO-Ringen som et felles, frivillig initiativ gjennom en facebookgruppe. REKO-Ringen ble startet i 2019 av Janita Wenaas fra Innfjorden. Etter at det dabbet av for et års tid tilbake, har nå lesjaværingen Torgeir Leirmo fått tatt over tøylene som administrator for å få dette opp å gå igjen.