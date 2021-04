Massevaksinering på skinner

Nyheter

Det er torsdag ettermiddag, en halv time før første kunde skal ønskes velkommen til vaksinering på Rauma kulturhus for første gang. Det myldrer av mennesker i hvit og røde drakter i Trollstolen, som for anledningen er delt opp i to venterom; før og etter vaksinering. Selv om det er like før en premiere, ser nervene til å være under kontroll.