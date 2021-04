Nyheter

– Dette er jo veldig bra for lokalbefolkningen, og særlig de som driver med jordbruk. Nå slipper de å kjøre til Bjorli eller Åndalsnes med kanne for å tanke. Vi håper også at det vil dryppe litt på lokalbutikken, sier Hans Christian Myrabø, styreleder for Nærbutikken på Verma.