Liv og røre med Barnas Dag

Nyheter

Beate Kavli Volstad er medeier i Hvelvet Bistro, og det er i bistroens uteserveringsområde aktivitetene i all hovedsak legges.



– Nå er det meldt fint vær, og vi har fått måka uteserveringsplassen vår. For å lage litt liv og røre i sentrum så tenkte jeg at vi kunne lage noe moro for de som er litt mindre. Det er jo ikke slik at det bare er voksne som skal få rusle seg en tur på kafé.



Hun fortsetter med å fortelle om at de forbereder ulike aktiviteter for å gjøre dagen til en liten utflukt.



– Vi kommer til å sette ut bålpanne for å grille pølser, ha tombola, ansiktsmaling og salg av sukkerspinn, popcorn, og is.