Nyheter

Statsforvalteren i Møre og Romsdal opplyser at til denne fiskesesongen vil det bli åpnet for ordinært fiske etter laks i elvene Rauma, Mittetelva, Isa/Glutra og Måna. Det er første gangen på flere år at det vil bli fiske i disse elvene igjen, for på grunn av gyro-parasitten, har ikke elva vært åpnet på fiske på mange år.