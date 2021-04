Fire nye smittetilfeller i Vestnes

Nyheter

Vestnes kommune skriver i en pressemelding at de sent lørdag kveld fikk melding om at fire personer er smitta av covid-19. Det gjelder to fastboende personer og to tilreisende i innreisekarantene ved VARD sin brakkerigg på Trohaugen.

De to smittetilfellene blant fastboende er knyttet til utbruddet i Fjord kommune. Alle nærkontakter er kontakta og sett i karantene.

De to i innreisekarantene testet begge negativt før avreise fra sine heimland, og de testa negativt ved ankomst til Norge. De ble rutinemessig testet igjen 7 dager etter ankomst, og disse testene viste positivt testresultat. Begge har vært i karantene siden ankomst. Smittesporing er gjennomført og personene er i isolasjon på Trohaugen.