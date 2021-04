Bygdefolket i Eikesdal og Eresfjord frykter for framtidig skoletilbud:

– Vi er oppriktig bekymra

– Vi er klar over at det ikke skjer endringer i skoletilbudet med det aller første, men det er veldig viktig for oss allerede nå å gi klart uttrykk for de sterke bekymringene som er i ferd med å feste seg både i Eikesdal og i Eresfjord, sier Elin Ulateig Austigard i Eikesdal bygdalag.