Skifter navn og satser videre: – Det var enten eller

Nyheter

Romsdal Reiseliv og Handel hadde tirsdag 23. mars årsmøte, der det enstemmig ble vedtatt at organisasjonen skal få en helt ny driftsmodell, handelen skal skilles ut og organisasjonen endrer navn til Romsdal Reiseliv. Den nye driftsmodellen baseres på lavest mulige faste kostnader og samarbeid med andre kompetansemiljø. Konkret betyr dette at de vil opprette et tett samarbeid med Visit Nordvest om markedsføringen. I stedet for å ha egne ansatte på kontor, skal de administrative oppgavene og utviklingskompetansen, kjøpes fra Nordveggen.