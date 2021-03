Fylkeskommunen anbefaler modulvogntog på FV64

Nyheter

Fylkesvegen mellom Åndalsnes og Molde er ei av mange strekningar som etter alt å dømme blir opna for ekstra lange køyretøy. I vinter har Møre og Romsdal fylkeskommune og Norges Lastebileier-Forbund samarbeidd om prøvekøyring for å sjekke at det er mogleg å tillate lengre vogntog på vegane.