Frp-Sve: Møreaksen tar alt, ikke penger til E136

Nyheter

Orten er leder av samferdselskomiteen på Stortinget. I forrige uke bekreftet han at regjeringen vil prioritere Møreaksen i Nasjonal transportplan (NTP) for 2022-2033. Stortingsmeldinga blir lagt fram fredag. Og uka før, fredag 5. mars, varslet regjeringen at Nye Veier AS får oppdraget med å bygge E136 fra Vestnes til Dombås