Per Magne Misund har planen klar før skjebnekampen

– Skal vi lykkes må Andreas Linde ha en ekstremt god dag og vi tåler ikke at han gjør en eneste feil. Det er utgangspunktet, sier Per Magne Misund på telefonen fra Budapest i Ungarn. Her på den fantastiske stadionet som rommer 67.000 tilskuere skal Andreas Linde, Per Magne Misund og resten av moldelaget spille andre gang mot det spanske topplaget Granada.