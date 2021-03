Nyheter

Årets Romsdalsvinter er over og fra fredag til søndag har ivrige skiturister fått oppleve Romsdalsnaturen på sitt beste. Solrun Sylte er daglig leder for Norsk Fjellfestival, som arrangerer vinter-varianten av den store festivalen. Hun forteller til Åndalsnes Avis at helga har gått veldig bra.