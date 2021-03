Årsrapporten for Visit Nordvest: Rauma troner på toppen

Nyheter

Årsrapporten for Visit Nordvest er offentliggjort og viser til et år i reiselivet i vår region som ikke ble slik mange hadde tenkt. Rapporten viser med all mulig tydelighet at mange har opplevd 2020 som et overraskende godt år, mens andre har hatt betydelig nedgang på besøk om omsetning.