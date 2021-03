Se video: Her ender snøraset i Romsdalsfjorden

Nyheter

Onsdag ettermiddag endte et stort snøras i Romsdalsfjorden. Snøraset skal ha skjedd vest for Innfjordtunnelen. Det var Edel Rydjord-Jensen som filmet raset fra jobb. Hun jobber på Rauma videregående og hun forteller at hun selv og hennes kollegaer som så raset, ble fascinert over det de så.