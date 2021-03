Dårlig vær, glatt og mye vind - lastebil har blåst av vegen

Nyheter

Politiet melder på Twitter at en lastebil har blåst av vegen og ligger på siden på E136 ved Marstein.

- Det er dårlig vær og mye vind i området. Svært glatt på stedet. Det er ikke personskade, men trafikken står i begge retninger, opplyser politiet.

Operasjonsleder i politiet opplyser om at lastebilen ikke er til hinder for trafikken - men at bilene ikke tar sjansen på å kjøre videre grunnet det meget glatte føret.

- Vegtrafikksentralen er varslet, og det vil bli strødd, forteller operasjonslederen..