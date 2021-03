21 leiligheter er bygd - nå håper de det kan bli flere

Nyheter

Bak "Innfjorden 2020" står bedriftene Plasto, Arvid Gjerde og Grande. Det er mange år siden de første gang satte seg sammen for å kikke på hvordan man kunne få flere innbyggere til bygda.

- Vi så at det ikke var disponible boliger, og det var også lite tomter tilgjengelig. Det ville vi gjøre noe med, sier Torbjørn Hjelden.

Det hadde da vært svært lav boligbygging i Innfjorden i mange år. Fra 2000 og oppover stagnerte det. Temaet ble enda mer aktuelt da Innfjorden friskole ble opprettet:

- Vi fikk tillatelse til å drive privatskole i 2010, og da ble det også gjort en brukerundersøkelse blant foreldre. Svaret var veldig unisont: folk ønsket skole og barnehage her i bygda, men da måtte det også være steder å bo, forklarer Endre Engen.

21 leiligheter

Ideen ble til konkrete planer:

- Vi var ikke så flinke til å skrive referat i starten, men jeg ser at det første referatet jeg har er fra ganske nøyaktig 13 år siden. Der sto det om at vi var i gang, og at interesserte valgte leiligheter i det første bygget, som da ikke var bygget ennå, forklarer Torbjørn Hjelden.

Gruppa fattet interesse for et område som "alle" sa at var for bratt til å bygge på, men det viste seg å ikke være et problem. I Gridsetfeltet ble det til slutt ni leiligheter i to ulike bygg. De første leilighetene var innflyttingsklare i 2009. Senere har gruppa stått bak tolv leiligheter i tre firemannsboliger i Nordbøfeltet. Alle leilighetene er på henholdsvis 80 og 120 kvadratmeter.

De kaller modellen enkel, men effektfull:

- Vi har vært pådrivere for å få tak i tomter og få de omregulert, og vi har stilt som garantister i tilfelle leilighetene ikke skulle bli solgt, forklarer Arvid Gjerde.

- Men hittil har alt vi har bygget blitt solgt før det er ferdig, så det har ikke vært behov for å bruke den garantien, sier Hjelden, som legger til at det naturligvis er utbyggere og grunneiere som har vært nøkkelen for at det kunne gjennomføres.

De forteller at de har hatt et veldig godt samarbeid med byggmester Tommy Jensen AS, som har stått for byggingen av alle leilighetene.

- Det er lett å selge nye leiligheter. Det er ikke så lett å selge dem mens de fortsatt er på papiret, men når folk ser at de begynner å komme opp, da kommer kjøperne.

- Vi har jo vært litt i tvil hver gang, om vi skulle gå på et nytt prosjekt. Men det har ikke vært nødvendig å bruke garantien en eneste gang, heldigvis, sier Gjerde.

Håper på nye prosjekt

De forteller at blant de nye leilighetene, er det flere som har byttet eier minst en gang. Før de 21 leilighetene ble bygget, har det knappest fantes leiligheter i bygda:

- Det er jo gjerne sånn at når man er ung, så er det ikke slik at man er klar for å bygge eller kjøpe en stor enebolig med en gang. Mange vil gjerne utdanne seg og prøve å bo flere steder. Å ha leiligheter tilgjengelig gjør at terskelen blir lavere for yngre å bosette seg her. Det tror jeg er en av suksessfaktorene, sier Marianne Gjerde.

De jobber nå med å få på plass nye prosjekter i tiden fremover. Og de er helt klare på hva som er motivasjonen:

- Vi vil ha ei levende bygd, med innbyggere i alle generasjoner! I dette prosjektet regner vi mer med hjertet enn med kalkulatoren, sier de, og legger til at navnet kanskje må endres til "Innfjorden 2050".

- Vi har ikke vært så aktive de siste årene, og det er blant annet fordi det er utfordrende å finne tomter. Hadde det vært enklere å finne tomter hadde vi nok gjort mer allerede, fordi modellen har vist seg å være en suksess. Men vi har en ambisjon om en re-start på dette prosjektet, og vi håper nå å komme i kontakt med grunneiere som har aktuelle tomter, sier Hjelden.

De sier det er vanskelig å se for seg store byggefelt:

- Det vil nok heller være snakk om mer enkeltstående prosjekt innimellom eksisterende bebyggelse, sier Engen.

- Må ha tomter

Innfjorden-bedriftene kan fortelle at det har vært en utfordring å finne boliger til nye ansatte. Og det er ikke en utfordring Innfjorden er alene om:

- Når man snakker med utbyggere i Rauma, får man høre at det er lite tomter generelt. Men det er en del som har lyst til å flytte hit, og da må vi ha boliger å tilby, mener Engen.

- Vi får ikke flere folk til å flytte hit hvis det er manko på boliger og manko på tomter, det sier seg selv, sier Gjerde.

De mener modellen fra Innfjorden kan være mulig å benytte for andre bygder også, og utfordrer bedrifter og bygdelag til å tenke på det:

- Det er ingen grunn til at ikke dette skal fungere andre steder. Det er en enkel modell, og det er bare bra om flere gjør det samme. Boliger rundt om i Rauma kommer resten av Rauma til gode, ikke bare den aktuelle bygda, mener de.