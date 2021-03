Nyheter

Onsdag hadde fylkesleder i AP, Per-Vidar Kjølmoen, besøk av sin partikollega Sverre Myrli, transportpolitisk talsperson for Arbeiderpartiet på Stortinget. Kjølmoen tok Myrli på en befaring på E136 og de to deler en stor bekymring over at Nye Veier AS har fått ansvaret for utbyggingen av E136.