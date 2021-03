Nyheter

– Vi som er i en sportsbransje, merker i likhet med de aller fleste i bransjen, at koronaåret har hatt en positiv effekt. Vi merket at når pandemien kom, så skulle folk fornye alt, – både av utstyr og klær. Friluftsliv ble det alle kunne gjøre, og vi solgte mer av telt, soveposer, sko, og klær, sier butikksjef for Sport Outlet, Trude Dahle Moa.