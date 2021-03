Restaurantsjef på toppen av Nesaksla

Nyheter

Torgersen får ansvaret for utvikling og daglig drift av restauranten. Men han blir ikke alene om å lage maten og servere de mange hundre gjestene, som forventes å ta gondolbana til toppen av Nesaksla.

Totalt 35 ansatte skal jobbe to skift sju dager i uka gjennom den travleste sesongen. Utenfor sesongen blir aktiviteten redusert til ett skift med færre ansatte.

Thorgersen har lang ledererfaring i restaurantbransjen. Han har bl.a. vært kjøkkensjef i restauranter i Lofoten, Drøbak og Oslo, samt drevet sine egne selskap innen sjømat og catering. I tillegg har han vært faglærer i Restaurant og Matfag ved Vestby Videregående Skole i 10 år.

Nå kommer han fra stillingen Rådgiver Fagopplæring i Viken Fylkeskommune, også innenfor restaurantyrket.

– Jeg gleder meg til å starte i jobben som daglig leder for restauranten. Konseptet som utvikles på Nesaksla er svært spennende, og dette tilbudet blir et viktig løft for Rauma. Jeg ser også frem til å flytte til «årets vertskapskommune» og jobbe sammen med et fremoverlent næringsliv, sier Per Espen Thorgersen i en pressemelding som ble sendt ut fra arbeidsgiveren, Romsdalsgondolen AS, før helga.

Solid ledererfaring

Han er opprinnelig fra Drøbak, men har de siste årene bodd i Svinndal. Her har han blant annet utviklet og drevet BBQ-konseptet «Gutta i Røyken», som har gjort stor suksess i bryllup og andre arrangementer.

– Per Espen brenner for god mat og eksepsjonell service, og dette kombinert med hans solide erfaring gjør at han er ideell for jobben. Jeg er veldig fornøyd med å ha han på laget. Per Espen, med det engasjementet og kompetansen han har, kommer til å sette standarden på restauranten der vi ønsker å ha den, og være en god leder for de ansatte, sier Pål R. Amundsen i Romsdalen AS.

– Det skal serveres god mat i restauranten, med lunsjservering innendørs, der vi får 170 sitteplasser, og med muligheter for å kjøpe med seg mat til uteterrassen der det også blir rundt 170 sitteplasser, sier Pål R. Amundsen.

Thorgersen tar med seg familien, som alle er svært glade i natur og friluftsliv. De ser nå etter et hus til leie. Thorgersen tiltrer stillingen senest 1. mai.

I følge Amundsen har det vært stor interesse for å søke på ledige stillinger i gondolbaneselskapet.

– Vi er fortsatt ute etter dyktige folk til driften av restauranten på toppen. 75 personer har søkt på de 15 stillingene som har vært lyst ut for drift av selve taubanen, opplyser Amundsen.